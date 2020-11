Monchi, amoureux de Lopetegui: "Nous avons le meilleur entraineur possible"

Ramon Rodriguez "Monchi", directeur sportif du FC Séville, est revenu pour 'El Desmarque' sur le travail de Julen Lopetegui depuis son arrivée.

Il a voulu d'abord souligné le manque de repos que subit son équipe: "Nous sommes l'equipe qui a joué le plus de matchs en Espagne, 65 matchs, et nous avons eu moins de repos parce que nous avons joué deux finales. Ce n'est pas normal, mais nous devons essayer de voir ça comme une motivation supplémentaire."

Il est ensuite revenu sur le travail de Lopetegui: "Je comprends les critiques, mais je pense que nous avons le meilleur entraineur possible. Il m'a montré qu'il avait les capacités pour mériter ce poste. Je le savais déjà avant de l'engager, mais il m'a encore plus impressionné depuis. Je ne peux que me réjouir qu'il soit notre entraineur."

"Nous avons joué à Stamford Bridge il y a 20 jours et il se disait que nous étions la seule équipe espagnole capable de concurrencer ces grands clubs. Je n'ai pas besoin de défendre Julen parce qu'il le fait lui-même, de la meilleure des manières."