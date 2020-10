La liste de l'Uruguay, sans Cavani

L'ancien Parisien de 33 ans ne fait pas partie de cette liste de 23 joueurs sélectionnés par l'entraîneur Oscar Tabarez, qui affronteront le Chili le 8 octobre à Montevideo et l'Equateur le 13 à Quito.

Le manque de rythme de Cavani, qui n'a pas joué depuis six mois, était une des principales préoccupations du sélectionneur de la Céleste. Le dernier match du meilleur buteur de l'histoire du Paris SG remonte au 11 mars, en Ligue des Champions.

L'avant-centre était ensuite rentré en Uruguay où il est resté confiné cinq mois en raison de la pandémie de coronavirus. Son contrat avec le PSG, qui expirait en juin, n'a pas été renouvelé.

Depuis lors, de nombreuses rumeurs ont circulé sur son avenir, mais rien de concret n'a été annoncé.

"C'est la question qui demande plus d'attention et qui suscite un peu plus d'inquiétude, parce qu'il n'est pas dans une équipe qui travaille ensemble", avait déclaré M. Tabarez à l'AFP lors d'un entretien le 17 septembre.

Mais "Cavani sera là (...) parce qu'il est un acteur très important et que cela a un très grand poids dans tout type de décision", avait-il ajouté.

L'assistant d'Oscar Tabarez, Mario Rebollo, a reconnu jeudi que la situation de l'attaquant faisait l'objet d'une "étude approfondie" par l'encadrement technique en raison de son poids dans la sélection.

"Au-delà des capacités d'Edi, que nous connaissons tous, cette pandémie a interrompu le régime d'entraînement", a-t-il déclaré à une radio locale.

La liste de l'Uruguay :

Luis Suárez, Maximiliano Gómez, Cristian Stuani, Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez, Nicolás de la Cruz, Nahitan Nandez, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Lucas Torreira, Mauro Arambarri, Matías Viña, Damián Suárez, Martín Cáceres, Ronald Araújo, Agustín Oliveros, Sebastián Coates, Diego Godín y los arqueros Rodrigo Muñoz, Martín Silva et Martín Campaña.