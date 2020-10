Neymar incertain pour affronter la Bolivie avec le Brésil

"Neymar a ressenti des douleurs dans la région lombaire. Il a quitté l'entraînement, a été examiné et a débuté la kinésithérapie", a expliqué le médecin de la Seleçao, Rodrigo Lasmar, dans une vidéo diffusée par la Confédération Brésilienne de Football (CBF).

"Les 24 heures à venir seront importantes pour voir comment il va se remettre. Il sera examiné à nouveau avant l'entraînement et on aura une idée un peu plus claire", a-t-il ajouté.

En cas de forfait de "Ney" vendredi à Sao Paulo, le sélectionneur Tite pourrait aligner Richarlison, attaquant d'Everton, ou deux jeunes talents, Rodrygo (19 ans, Real Madrid) et Matheus Cunha (21 ans, Hertha Berlin).

Il pourrait aussi aligner Everton Ribeiro, milieu offensif de Flamengo. L'attaquant vedette du Paris-SG, 28 ans, a connu beaucoup de pépins physique avec la Seleçao ces dernières années.

Il était arrivé diminué au Mondial 2018, encore convalescent d'une grave blessure au pied contractée avec le club parisien.

L'an dernier, il avait raté la Copa América que le Brésil a remporté à domicile en raison d'une rupture des ligaments de la cheville lors d'un match amical, une semaine avant le tournoi.

Quelques mois plus tard, en octobre 2019, il s'est blessé à la cuisse lors d'une autre rencontre amicale de la Seleçao, contre le Nigeria, le privant ensuite de plus d'un mois de compétition avec le PSG.