"Un rêve qui se réalise" pour Australiens et Néo-Zélandais

"Je n'oublierai jamais ce moment", a twitté la capitaine néo-zélandaise Ali Riley avec un selfie montrant ses yeux embués de larmes.

La capitaine des Matildas, surnom de la sélections australienne, Sam Kerr, a publié de son côté une vidéo de ses sauts périlleux accompagnant la célébration de ses buts. Jouer un Mondial chez elle sera, a-t-elle assuré, "un rêve qui se réalise".

"Le football féminin a fait de gros progrès. L'Australie et la Nouvelle-Zélande l'emmèneront encore plus haut", a-t-elle dit. Tim Cahill, star du foot australien, s'est dit "sans voix". "Il n'y a plus qu'à!", a twitté l'acteur néo-zélandais Russell Crowe.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a promis que la neuvième édition de la Coupe du monde féminine serait la plus belle.

"Ce sera le tournoi historique des grandes premières qui créera un legs durable et profond pour le football féminin dans la région Asie-Pacifique et au-delà", a-t-elle dit dans un communiqué.

Première Coupe du monde féminine co-organisée, l'édition 2023 sera aussi la première dans l'hémisphère Sud et la première à 32 équipes. C'est aussi la cerise sur le gâteau pour la Nouvelle-Zélande, qui organisera l'année prochaine les Mondiaux féminins de cricket et de rugby.

Pour l'Australie, cette victoire peut aider à faire passer la pilule de l'échec de 2010 quand, contre toute attente, le Qatar avait été désigné pour l'organisation du Mondial 2022 masculin. L'Australie avait elle été éliminée dès le 1er tour de scrutin alors que des soupçons de corruption planent autour de ce vote.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a salué une "décision historique" pour le sport dans la région. "Pour la première fois de l'histoire, Australiens et Néo-Zélandais pourront vivre l'expérience d'un tournoi de football mondial, ici chez nous. Comme c'est bon !", a-t-il twitté.

Le Sydney Morning Herald a présenté ce résultat comme "le triomphe du mérite sur la politique". "Qu'une majorité de membres du Conseil de la FIFA des quatre coins du monde aient voté en fonction du mérite permet de redorer une organisation à la réputation écornée", écrit le quotidien.