Gignac, l'idole des Tigres dans l'histoire du foot mexicain

À 35 ans, "Dédé" Gignac a déjà nourri la légende de l'équipe basée à Monterrey (nord-est du Mexique) en remportant fin décembre la Ligue des champions de la Concacaf, la Confédération d'Amérique centrale et du nord.

De quoi offrir aux Tigres une place au Mondial des clubs au Qatar, où l'attaquant international français a continué de briller, en signant les trois buts de son équipe depuis le début de la compétition pour la guider jusqu'à la finale.

Et puisque depuis la création de sa version moderne dans les années 2000, la compétition de la Fifa a toujours été remportée par un club européen ou sud-américain, Gignac se verrait bien "écrire l'histoire" en finale.

"Faire de grandes choses"

Lors de son arrivée en juin 2015, l'ancien attaquant marseillais, alors âgé de 29 ans, déclarait vouloir "faire de grandes choses". "Je sais qu'ici, il y a le meilleur public", disait-il à l'époque.

Depuis, le public le lui a bien rendu. Six mois après avoir rejoint les Tigres, Gignac était déjà devenu la coqueluche des supporters. Les produits dérivés à son effigie s'arrachent et un couple prénomme même son nouveau-né André Gignac.

Si certains s'interrogeaient sur la décision du joueur français de partir au Mexique et de s'éloigner ainsi des Bleus avec lesquels il avait disputé la finale de l'Euro 2016 à domicile, Gignac a rapidement fait son trou chez les Tigres.

Avant lui, l'équipe n'avait remporté en 55 ans que trois titres de champion et trois coupes nationales.

En seulement cinq saisons, le Français lui a permis de remporter quatre titres de champion national, trois supercoupes mexicaines et plus récemment la Ligue des champions de la Concacaf après trois finales perdues.

"La grandeur de Gignac"

À l'image de Michel Platini à la Juventus Turin ou d'Eric Cantona à Manchester United en leur temps, André-Pierre Gignac se pose en exemple de réussite et d'intégration d'un joueur français dans un championnat étranger, devenant au passage meilleur buteur de l'histoire du club.

Mais "APG" n'est pas seulement une idole des Tigres. Il s'est également imposé comme une figure de la Liga MX, le championnat mexicain, en empilant les buts et les records.

En novembre 2020, Gignac a ainsi marqué son 125e but, battant le record de buts inscrits par un joueur européen dans le championnat mexicain, détenu depuis 1946 par l'Espagnol Isidro Langara (124 buts).

S'il reste loin du recordman absolu, le Brésilien Cabinho (312), il suscite tout de même l'admiration d'anciennes gloires du championnat.

"Pour moi, Gignac a été l'un des meilleurs joueurs du football mexicain ces derniers temps", a déclaré le Paraguayen José Cardozo, auteur de 249 buts au Mexique entre 1995 et 2005. "J'aime voir un joueur comme ça, un compétiteur, un joueur qui n'aime pas perdre, et dernièrement il a été beaucoup comparé à moi à cause des buts."

"Que vous soyez fan des Tigres ou non, vous devez reconnaître la grandeur de Gignac", a estimé pour sa part le journaliste de la Televisión Azteca Carlos Guerrero.

Preuve incontestable de son attachement au Mexique, André-Pierre Gignac a demandé la naturalisation en décembre 2018 et l'a obtenue, avec sa femme Deborah, en avril 2019, leurs deux enfants étant nés dans le pays.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Gignac a la possibilité de prolonger à Monterrey jusqu'en 2022. Pour poursuivre l'idylle, quelle que soit l'issue de la finale de jeudi.