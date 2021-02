Lewandowski veut voir le Bayern marquer l'histoire

Robert Lewandowski affirme que le Bayern Munich accomplira "l'un des plus grands exploits historiques" du football mondial s'il remporte la Coupe du monde des clubs au Qatar ce mois-ci.

Les géants allemands espèrent accomplir un sextuplé historique après avoir remporté la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Ligue des champions à la fin de la saison 2019-20, avant de remporter la Supercoupe d'Allemagne et la Supercoupe d'Europe au début de la campagne 2020-21.

Ils deviendraient la deuxième équipe à réaliser cet exploit après le FC Barcelone de Pep Guardiola en 2009-2010.

Le Bayern a remporté la Coupe du monde des clubs pour la première fois de son histoire en 2013 sous la direction de Guardiola, après avoir également remporté le triplé la saison précédente.

Lewandowski pense que le fait de remporter la compétition pour la deuxième fois et de remporter un grand nombre de trophées permettrait à l'équipe actuelle d'entrer dans les livres d'histoire.

"Je pense que si nous remportons cette Coupe du monde des clubs, nous accomplirons l'un des plus grands exploits historiques de tout le football", a-t-il déclaré sur le site internet de la FIFA. Nous savons que nous sommes si proches, mais nous devons rester concentrés à 100 %. Ce serait vraiment spécial. Pas seulement pour le Bayern ou pour l'Allemagne, mais ce serait l'une des plus grandes réalisations historiques du monde entier. Ce sera vraiment spécial pour nous, pas seulement pour moi. C'est la meilleure équipe d'Europe qui joue contre les meilleures équipes des autres [continents]. Ce sera, pour nous, un nouveau défi. Nous voulons gagner ce titre, c'est certain."

Après avoir inscrit un nombre incroyable de 55 buts au cours de la saison du Bayern, Lewandowski a terminé une année mémorable sur le plan personnel en remportant le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA en décembre.

Même s'il aura 33 ans cette année, l'attaquant polonais ne montre aucun signe de ralentissement, ayant marqué 27 buts en seulement 26 apparitions pour le Bayern depuis la reprise. Et l'ancien attaquant du Borussia Dortmund pense qu'il peut encore s'améliorer malgré son âge avancé.

"C'est incroyable [de remporter le prix du meilleur joueur de la FIFA]. Mais je sais que ce que j'ai gagné, c'est grâce à ce que nous avons gagné en tant qu'équipe. J'espère que nous pourrons continuer à gagner des titres", a-t-il ajouté. J'essaie de continuer à faire ces choses. Depuis des années, j'entends dire que c'est le meilleur Lewandowski. Peu importe l'âge que j'ai. Je peux toujours m'améliorer, perfectionner mes compétences. Mais je sais que je me sens bien. J'essaie d'être le meilleur Lewandowski à chaque saison."