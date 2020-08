Montpellier confirme l'arrivée d'un nouveau gardien

Montpellier avait à tout prix besoin de trouver un gardien de but après le départ de Geronimo Rulli à la fin de saison, le club ne pouvant pas payer l'option d'achat demandée par la Real Sociedad.

Et alors que certains médias français évoquaient déjà la rumeur Stéphane Ruffier face à la situation compliqué du Français à Saint-Étienne, Montpellier a confirmé être en contact avec Jonas Omlin.

Le gardien de but suisse du FC Bâle serait très proche de Montpellier selon Laurent Nicollin, qui a confirmé l'intérêt de son club dans un échange avec 'RMC Sport'.

"On a eu un retour de Bâle hier soir. On a renvoyé une proposition ce matin, on n’est pas loin de trouver un accord. Jonas souhaite nous rejoindre donc on devrait rapidement trouver la solution. Ça devrait se décanter aujourd’hui. J’espère que Jonas sera le plus tôt chez nous pour passer sa visite médicale", a assuré le président du MHSC.