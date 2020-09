Laurent Nicollin défend les joueurs du PSG

Après avoir obtenu le report de son déplacement à Lens, le PSG a accordé quelques jours de vacances à ses joueurs, dans la foulée de la finale de Ligue des champions. Plusieurs d'entre eux sont partis à Ibiza, avant d'en revenir positifs au Covid-19.

Interrogé par 'Midi Libre', le président montpelliérain Laurent Nicollin a pris la défense des joueurs parisiens, alors que le MHSC - à l'instar de nombreux autres clubs du championnat - a également été touché par le virus.

"On a joué notre premier match sans Delort, a-t-il rappelé. D’autres le feront sans Icardi ou Neymar. C’est tellement facile de les critiquer. Le virus circule et on l’attrape dans la rue n’importe où.

"On n’est pas à l’abri de faire un repas de famille à la maison ou une grillade. Trois jours après, la moitié des gens ont chopé le virus. Il faut arrêter de voir la vie plus blanc que blanc."

Malgré six cas positifs déclarés en quelques jours, la rencontre à Boallaert n'est pour l'heure pas menacée en raison du nouveau protocole sanitaire, selon lequel si une équipe possède vingt joueurs à disposition, le match peut avoir lieu.