Le PSG renoue avec la victoire à la Mosson

Le PSG s’est remis à l’endroit en Ligue 1 ce samedi, après l’avoir fait en Ligue des Champions. Malgré une équipe largement remaniée et aussi un adversaire coriace, les champions de France l’ont emporté à la Mosson (3-1). Et Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets. Un succès qui leur permet de conforter leur fauteuil de leader.

Kean inspire le PSG, Mbappé enfonce le clou

Contre une formation qui leur a souvent posé des problèmes par le passé, les Parisiens ont encore connu quelques difficultés. Mais, cette fois, ils ont eu le dernier moment. Pour cela, ils peuvent remercier notamment Moise Kean. L’attaquant italien a fait la différence à un quart d’heure du terme, en signant sa 7e réalisation avec la formation francilienne. Et quelle réalisation ! Servi idéalement par Rafinha, le joueur prêté par Everton a réussi à éliminer un adversaire d’un joli passement de jambes, avant de conclure en force et en pleine lucarne. Avec ce petit chef d’œuvre, il pouvait ensuite céder sa place à Kylian Mbappé avec le sentiment du devoir accompli.

Incorporé vers la fin, ce dernier a aussi apporté sa pierre à l’edifice. Sevré de buts depuis quelques rencontres, l’international français a fait mouche. A l’entame du temps additionnel, il a été opportuniste en reprenant de près et un service de Layvin Kurzawa. Il s’offrait à l’occasion son 100e but sous le maillot parisien.

Montpellier n’a pas démérité

Pour MHSC, c’est surtout la banderille de Kean qui était dure à encaisser. Car jusque-là, ils avaient tout fait pour mettre en échec leurs opposants du jour. Certes, ils ont subi en début de rencontre et l’ouverture du score de Colin Dagba a été logiquement concédée, mais ils ont bien réagi par la suite et ont fait bien plus que résister. L’égalisation de Stephy Mavididi, sur une reprise en deux temps (41e), est venue récompenser ce remarquable sursaut.

Après avoir égalisé, le jeune ailier anglais était même tout proche d’ajouter un second but. Mais, sa tentative a été repoussée miraculeusement par Keylor Navas (44e). Un arrêt qui a pesé lourd au coup de sifflet final.

La seconde période a vu le PSG pousser pour reprendre l’avantage. Ils ont d’abord buté sur Jonas Omlin, par l’intermédiaire de Kean (57e) et Di Maria (68e), mais ont donc fini par planter le second. Ce n’est cependant qu’à 3-1 qu’ils ont définitivement pu souffler, puisque Montpellier a poussé fort jusqu’à la fin pour sauver le score de parité.