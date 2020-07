Morata a marqué le second but le plus rapide de la saison en Liga

L'Atlético Madrid a ouvert le score très rapidement à Balaídos contre le Celta Vigo ce mardi soir. Avant même que certains remplaçants soient assis dans les tribunes, Álvaro Morata a ouvert le score.

L'international espagnol a trouvé le chemin des filets après une jolie passe décisive d'Ángel Correa. Et l'ancien merengue n'était pas loin d'un record de la saison avec ce but.

Il s'agit du second but le plus rapide de la saison en championnat espagnol, après 49 secondes de jeu. Le plus rapide fut inscrit par Jaime Mata (Getafe) contre Valence, après 45 secondes.

En revanche, Morata peut être fier de lui, car il s'agit bien du but le plus rapidement inscrit par l'Atlético Madrid cette saison en championnat.