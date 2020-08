Morata dans les petits papiers de Pirlo

L'arrivée d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juventus Turin risque de provoquer un grand ménage dans l'effectif de la Juventus Turin, et Blaise Matuidi a été le premier à partir.

Mais la presse italienne annonce de nombreux départs en plus de celui du milieu de terrain français, et l'avant-centre Gonzalo Higuain devrait lui aussi être invité à faire ses valises.

Le club turinois devra ainsi trouver un nouveau attaquant pour le remplacer. Et selon le média 'Tuttosport', Pirlo songerait à faire revenir Alvaro Morata pour la saison prochaine.

Alvaro Morata a déjà joué sous les couleurs de la Juventus entre 2014 et 2016 et s'était révélé à Turin avant de repartir au Real Madrid, et de passer ensuite par Chelsea et l'Atlético.

Mais Morata ne serait pas le seul à intéresser la Juve pour le poste d'attaquant, et Raúl Jimenez serait une autre alternative envisagée.