Morata livre un indice sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Une saison difficile pour la Juve : "Les petits détails ont décidé du match de Porto. On est tous à blâmer. Si j'avais marqué cette tête en première mi-temps, on serait en quarts de finale. Mais il faut regarder du côté positif. On a remporté la Supercoupe, on a une autre finale de Coupe contre l'Atalanta. On doit considérer cette saison comme une saison de changement. Certaines choses peuvent être améliorées ".

Cristiano a porté le poids d'une grande partie des critiques : "On a tous été critiqués mais personne dans l'équipe n'a remporté autant de trophées que lui. Cela nous a tous touchés et celui qui dit que ce n'est pas le cas ment. Je dois savoir quand je reçois des critiques. Je suis sûr qu'il saura aussi quand il sera critiqué. Je n'ai pas besoin d'expliquer qui est Cristiano parce qu'on le sait tous ».

Sa relation avec Cristiano et réflexions sur son avenir : "On parle de tout sauf du football. On passe beaucoup de temps ensemble et quand on ne joue pas, on parle de toutes sortes de sujets, de la vie, du monde dans lequel on vit. On parle de la situation pandémique en Espagne, au Portugal…"

La frustration de Cristiano par rapport à la situation de l'équipe : "Il donne cette sensation parce qu'il est tellement habitué à être au sommet. Cela n'a rien à voir avec la Juve parce qu'il serait le même dans n'importe quel autre club. Il me semble heureux mais le fait est que, il est tellement habitué à gagner qu'il est compréhensible qu'il se sente déçu (comme on l'est tous), mais il est heureux à la Juve ".



Des chances que Cristiano revienne au Real Madrid ? «Je n'y ai jamais pensé. Il y a quelques années, un ami m'a posé la même question mais vous savez que je ne vais pas y répondre. Je veux que Cristiano reste à la Juve parce que je veux que la Juve ait les meilleurs joueurs. J'espère l'avoir avec nous, mais je serai content de tout ce qu'il décide de faire qui le rend heureux ».

Son avenir : «Lorsque vous êtes en prêt, votre opinion compte peu. J'étais heureux à l'Atlético et je suis heureux à la Juventus. Je le saurai d'ici l'été. Je suis content ici. C'est le début d'un nouveau projet ».

Meilleurs vœux pour l'Atlético : "J'espère que l'Atlético remportera la Liga pour ce que cela signifiera pour eux. Je leur parle beaucoup. Je souhaite le meilleur pour Koke, Saúl, Marcos, Jan… Si vous êtes avec le club, vous vous rendez compte de ce que cela signifie, de ce qu’ils représentent ».

Mbappé ou Haaland : «Mbappé a montré ce qu'il pouvait faire de plus que Haaland mais Haaland vole en ce moment. Ce sont des joueurs très différents. Haaland deviendra le premier avant-centre du monde. Je pense que Mbappé réussira à tous les niveaux car il a tellement de facettes dans son jeu : il peut dribbler, il est fort, il a de la qualité et chaque fois que je lui ai parlé quand on s'est affrontés, il se présente comme un gars vraiment sympa ".