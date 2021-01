Morata très fier de jouer avec Dybala et Ronaldo

L'attaquant de la Juventus, Álvaro Morata, a exprimé sa fierté de partager le vestiaire avec le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Argentin Paulo Dybala vendredi et a déclaré que lorsqu'il prendra sa retraite, il dira à ses enfants qu'il a pu jouer avec eux.

"C'est facile de jouer avec Cristiano, je le connais depuis longtemps. Dans des situations normales, où un joueur normal ne marquerait pas, lui il marque. Je comprends ses mouvements et ce qu'il aime faire. Souvent, je le libère grâce à mes déplacements, et je pense qu'il m'aide à ne pas toujours avoir deux ou trois adversaires sur moi. C'est un plaisir de jouer avec lui", a déclaré Morata dans une interview à la télévision italienne 'Sky Sport'.

"Il est fantastique, il a une qualité incroyable et il peut jouer où il veut. Il peut jouer "9", "10" ou "11". Je ne peux que l'apprécier chaque jour et j'espère jouer avec lui pendant longtemps. C'est une fierté pour moi. J'ai grandi en le regardant et quand je suis arrivé, j'étais excité à l'idée de jouer avec lui ou Dybala. Ce sont des joueurs de haut niveau. Je dirai à mes enfants que j'ai joué avec Cristiano ou Dybala", a ajouté l'attaquant de la Juve.

Morata, qui a rejoint la Juventus en provenance de l'Atlético de Madrid l'été dernier, a déjà marqué 11 buts en 19 matches pour l'équipe d'Andrea Pirlo, avec qui il entretient d'excellentes relations.

"Nous avons une bonne relation, différente de celle que j'ai avec mes coéquipiers. Il est le patron et je dois suivre ses ordres. Il est toujours direct, il vous dit ce qu'il veut. C'est facile pour lui d'être entraîneur", a déclaré Morata.

L'attaquant espagnole s'est exprimé à deux jours du match de dimanche contre l'Inter Milan, l'un de ses rivaux historiques. "Nous allons nous battre jusqu'au bout, c'est la mentalité de ce club. Cette année, nous avons perdu quelques points, mais maintenant nous sommes meilleurs et nous avons un match très important qui nous attend. Nous voulons que les supporters soient fiers. L'Inter doit faire attention, car cette équipe a faim et ne cesse de se battre", a-t-il déclaré.