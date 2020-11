Morata, un an sans marquer avec la Roja

Le 15 novembre 2019 face à Malte, Álvaro Morata inscrivait son dernier but avec la sélection espagnole. N'ayant plus vêtu le maillot de la sélection depuis le 18 novembre 2019, soit quelques jours après son dernier but, Morata aura l'occasion demain soir face à l'Allemagne, de rouvrir son compteur en sélection, un an plus tard.