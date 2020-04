Morientes rÃªve de diriger la sÃ©lection mexicaine

Dans des déclarations concédées à 'Record', Fernando Morientes, ancien joueur du Real Madrid, a évoqué la possibilité de diriger la Sélection Mexicaine de football à l'avenir.

"Comment pourrais-je dire non, nous parlons de l'une des plus grandes sélections et bien sûr que ce serait un objectif, même si j'aimerais d'abord être la tête d'un club du championnat pour connaître davantage le football mexicain et après, si tout se passe bien, diriger la Sélection, ce serait une fierté", a expliqué.

"Le Mexique devrait au moins avoir atteint une demi-finale d'un Mondial, quelque chose d'important au vu des joueurs qu'ils ont, mais il faut continuer de tenter. Je suis sûr que le Mexique gagner sa Coupe du Monde, il le mérite".