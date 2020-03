Mort de l'ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz

Le Real Madrid a perdu ce samedi une légende du club. Lorenzo Sanz, son ancien président entre 1995 et 2000, s'est éteint après avoir fait face à de graves problèmes de santé aggravés par le COVID-19.

Ses enfants Lorenzo et Fernando informaient de l'évolution de son état de santé sur les réseaux sociaux, et ont remercié le soutien reçu par les supporters merengue et espagnols.

C'est finalement son fils Lorenzo qui a annoncé sa mort sur Twitter ce samedi. "Mon père vient de s'éteindre. Il ne méritait pas une telle fin. Nous quitte une des plus belles, courageuses, travailleuses personnes que j'ai vues dans ma vie. Sa famille et le Real Madrid étaient sa passion. Ma mère et mes frères avons profités de tous ses moments avec fierté", a affirmé son fils.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Sous la direction de Lorenzo Sanz, le Real Madrid avait remporté la 'Séptima' en 1998, 32 ans après la dernière C1 gagnée par le club madrilène. Ce titre avait montré la voie aux générations suivantes, emmenée par Vicente del Bosque, vainqueur de la 'Octava' deux ans plus tard, avant de laisser la place aux Galactiques.