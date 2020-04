Mort de Michael Robinson, ancien joueur et célèbre consultant

Le monde du football est en deuil, une nouvelle fois. Après la mort de la légende des Verts Robert Herbin ce lundi soir, nous apprenons la mort de Michael Robinson ce mardi.

Peu connu du public français, il était la voix de la Liga et de la Premier League sur 'Canal Plus' puis 'Movistar +' quelques années plus tard.

Ancien joueur de Liverpool, de Manchester City et d'Osasuna, le Britannique n'a pas pu gagner son match contre le cancer, contre lequel il luttait depuis 2018.

"C'est avec une grande tristesse que nous vous communiquons le décès de Michael. Il laisse un grand vide, mais aussi de innombrables souvenirs, remplis du même amour que vous lui avez montré. Nous vous serons éternellement reconnaissant pour avoir rendu cet homme aussi heureux, il n'a jamais marché seul. Merci", a communiqué la famille sur Twitter.