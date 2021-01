Mort du plus célèbre interprète de 'You'll Never Walk Alone'

Le chanteur britannique Gerry Marsden, qui en 1963, avec son groupe Gerry and the Pacemakers, a popularisé la chanson "You'll Never Walk Alone", composée par Richard Rodgers et Oscar Hammerstein près de vingt ans plus tôt et adoptée par ses fans comme hymne de Liverpool, est décédé ce dimanche à l'âge de 78 ans.

Dans un communiqué, Liverpool a déclaré être "profondément attristé par le décès de Gerry Marsden".

"Scouser" (natif de Liverpool) et fan de Liverpool depuis toujours, Marsden a été le chanteur principal du groupe de "merseybeat" des années 1960 "Gerry and the Pacemakers", dont la version de You'll Never Walk Alone a été adoptée par The Kop en 1963", ajoute-t-il.

Le club rappelle que "le troisième single du groupe, une version du classique de Rodgers et Hammerstein, est devenu l'hymne de Liverpool connu dans le monde entier et est chanté quelques instants avant le début de chaque match à domicile à Anfield."

"Chantée dans un moment de célébration et de compassion, l'interprétation de Gerry de You'll Never Walk Alone sera toujours liée au club qu'il aimait", regrette le club.