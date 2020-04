Mou veut s'offrir l'ancien joueur de l'Atlético, Diego Godín

La première saison de Diego Godín dans les rangs de l'Inter n'est pas à la hauteur des attentes posées sur l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Le joueur est barré par la concurrence en Italie.

Le défenseur ne s'est pas encore adapté à 100% à la formation italienne pour devenir un titulaire indiscutable en Serie A.

Au cours de ces dernières heures, la presse anglaise assure que Jan Vertonghen allait quitter Tottenham cet été, étant donné que son contrat se termine en juin et que le joueur n'a pas encore paraphé de nouveau bail avec les Italiens. L'Inter et l'AS Rome veulent s'attacher les services du Belge.

C'est pour cette raison que, selon les informations du média britannique 'Express', José Mourinho veut s'offrir l'ancien joueur madrilène la saison prochaine.

Le joueur de 34 ans a disputé 25 rencontres avec l'Inter Milan cette saison sous les ordres d'Antonio Conte. A noter que Mourinho voulait déjà l'enrôler lors de son étape sur le banc de Manchester United.