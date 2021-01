"Moukoko était sous pression pour ses débuts"

À Moukoko non plus "on ne lui parle pas d'âge". À seulement 16 ans et 28 ans, l'attaquant du BvB est entré dans l'histoire de la Bundesliga en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du championnat.

Mais, malgré les incroyables performances du jeune homme, les dirigeants du Borussia Dortmund se veulent prudents, comme c'est le cas de Watzke.

"J'ai aussi vu la pression que Youssoufa a ressentie après ses premiers matches. Je n'avais pas l'impression que c'était celui que l'on voyait chez les jeunes. La situation était, bien sûr et de manière compréhensible, difficile pour lui. Il se comporte de manière impeccable, il est très sérieux, il sait exactement ce qu'il veut. Youssoufa fera son chemin, cela ne fait aucun doute", a-t-il déclaré au média allemand Kicker.