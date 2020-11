Moukoko se présente à l'Europe

Youssoufa Moukoko ne cesse de faire couler de l'encre depuis quelques jours en Europe. Annoncé comme grande promesse du football, il a enfin pu faire ses débuts en professionnel.

Âgé de 16 ans depuis le 20 novembre 2020, le Borussia Dortmund n'a pas perdu de temps et a fait débuter le jeune joueur en Bundesliga contre le Hertha Berlin, lui permettant de devenir le plus jeune joueur à faire ses débuts en championnat allemand.

Celui qui avait rejoint les U19 du Borussia Dortmund à l'âge 14 ans, et qui ne cesse de faire parler, pourrait bien vivre un nouveau baptême ce mardi soir, et être présenté à la scène européenne.

Le joueur fait partie de la liste de Dortmund pour la Ligue des champions et pourrait désormais devenir le plus jeune joueur à débuter au sein de la compétition européenne. Un record actuellement détenu par Céléstine Babayaro (16 ans et 87 jours).

Mais le BVB ne veut pas forcer les choses, et Lucien Favre a calmé le jeu en conférence de presse et a confié qu'il ne savait pas si le jeune joueur ferait ses débuts en Europe dès ce soir : "On verra, nous avons pas mal de monde en attaque."