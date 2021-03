Moukoko vers l'Euro U21 avec l'Allemagne ?

Youssoufa Moukoko a pulvérisé de nombreux records en début de saison sous les couleurs du Borussia Dortmund en Allemagne. Plus jeune joueur de Bundesliga, puis plus jeune titulaire et plus jeune buteur... Moukoko a fait parler de lui en Allemagne.

Il est aussi devenu le plus jeune joueur à disputer un match de Ligue des champions. Car à 16 ans, Moukoko impressionne déjà l'Europe. À tel point qu'il pourrait bientôt goûter à la sélection espoirs.

Malgré ses 16 ans, Moukoko devrait être appelé avec la sélection U21 de Stefan Kuntz en Allemagne selon les dernières informations du journal 'Kicker'. Il s'agirait de sa première sélection avec les Espoirs, puisqu'il n'avait goûté qu'aux U20 pour le moment.

La phase de groupes de l'Euro U21 débutera à la fin du mois de mars et Moukoko pourrait faire partie des joueurs appelés par l'Allemagne pour l'occasion.