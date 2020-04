Le jeune joueur le plus excitant de Premier League selon Cahill

L'ancienne star d'Everton Tim Cahill a déclaré qu'il pense que Mason Mount de Chelsea est le jeune joueur le plus passionnant de la Premier League.

Après avoir passé la saison dernière en prêt à Derby County sous la direction de Frank Lampard, Mount, produit de l'académie de Chelsea, a réussi sa transition vers l'équipe senior des Blues en 2019-20. sous les ordres du même Lampard. Mount a fait 40 apparitions avec Chelsea cette saison, marquant six buts et ajoutant cinq passes décisives.

Le jeune homme de 21 ans a fait ses débuts en Angleterre en septembre 2019, et Cahill pense que le milieu offensif a encore beaucoup à apporter.

Interrogé par 'Sky Sports' sur son joueur le plus excitant du moment en Premier League, il a désigné le jeune anglais. "J'aime la façon de jouer de Mason Mount, a-t-il déclaré. Je pense que c'est un très bon buteur et qu'il a une grande carrière devant lui. L'une des raisons pour lesquelles je l'aime beaucoup, c'est son entraîneur [Lampard] et la façon dont il essaie de former un joueur similaire à lui. Il peut le diriger et lui montrer le bon chemin. Vous pouvez voir que son football commence à porter ses fruits cette saison. Je suis un grand fan."