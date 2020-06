Mourad Boudjellal veut racheter Marseille

Mourad Boudjellal est au coeur d'un immense projet de rachat de l'Olympique de Marseille, piloté par un homme d'affaires franco-tunisien.

Le quotidien 'L'Equipe' nous apprend qu'une "banque privée d'affaires de dimension internationale aurait déjà été mandatée pour entrer en contact avec le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt" et évoque un rachat "financé par des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques et emmené par un homme d'affaires franco-tunisien de premier plan".

"Je suis porteur d'une offre pour l'OM, de fonds du Moyen-Orient, de fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l'eau et de l'énergie, et qui sont portés par un homme d'affaires franco-tunisien", a confirmé pour sa part Boudjellal au micro des Grandes Gueules de 'RMC'.