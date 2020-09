"Mourinho a été très important pour mon retour à Tottenham"

Gareth Bale a retrouvé le sourire et le Real Madrid respire également après avoir confirmé le départ d'un joueur qui ne compte plus pour Zidane depuis plusieurs saisons. L'ailier rejoint Tottenham en prêt cette saison.

Le Gallois a accordé une interview à 'BT Sport' et a déclaré avoir échangé avec José Mourinho pour savoir ce qu'il attendait de lui cette année.

"Mourinho m'a parlé des positions qu'il aimerait que j'occupe sur le terrain et j'en suis heureux", a-t-il déclaré.

Gareth Bale a avoué que l'entraîneur portugais avait joué un rôle important dans son retour à Tottenham : "Il a été une excellente raison pour moi de revenir ici, c'est un homme de famille et un gagnant. Il est l'entraîneur idéal de Tottenham et nous devons remporter des trophées. Il sait le faire mieux que quiconque."

L'attaquant a ensuite évoqué son passage au Real : "J'ai apprécié. J'ai adoré y vivre. Il y a des hauts et des bas dans chaque club. Les hauts ont été incroyables et les bas ont été très difficiles. J'ai pris plaisir à réaliser ce que nous avons fait, mais il est temps de passer au prochain chapitre de ma carrière. Je veux continuer à gagner des trophées et je veux le faire avec Tottenham".

"J'ai parlé à ma femme et nous avons estimé que c'était la bonne chose à faire au bon moment. J'ai besoin de retrouver ma forme et je ne me suis pas entraîné depuis le stage au Pays de Galles. C'est une bonne période pour moi et j'ai hâte de commencer", a-t-il conclu.