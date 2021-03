Mourinho a trouvÃ© le problÃ¨me de BaleÂ : "Ses cicatrices Ã©taient psychologiques, pas physiques"

Gareth Bale a été un des protagonistes lors de la performance de son équipe face à Crystal Palace (4-1). Son entraineur, José Mourinho, lui permet de prendre un nouveau départ.

Le Portugais a déclaré qu'il avait détecté le problème du Gallois depuis longtemps et qu'il s'était remis grâce à son soutien et la confiance qu'il lui avait accordée : "Bale avait des cicatrices psychologiques. Quand un joueur vit deux saisons marquées par les blessures, celles-ci ne sont plus musculaires, mais bien psychologiques, ça fait peur et entraine une certaine instabilité".

Mou a assuré qu'il avait juste besoin de soutien : "Il y a un moment où le joueur travaille très bien et tous ceux qui l'entourent donnent tout. Le joueur doit profiter de ce moment pour casser les barrières. Et il l'a fait. Nous, on l'a juste soutenu".

Le joueur de 31 ans a signé un doublé au cours du 4-1 contre Crystal Palace et a confirmé son retour suite à de belles performances.

Sa superbe série a commencé contre Wolfsberger en Europa League, avec un but et une passe décisive à domicile. Ensuite, il a offert une autre passe décisive contre West Ham, il a marqué de nouveau contre les Autrichiens et finalement, il a marqué deux buts et une passe décisive contre Burnley contre Fulham et son match extraordinaire contre Palace.