Mourinho apprend le coréen pour communiquer avec Son

Bientôt diffusé sur Amazon Prime, le documentaire "All or Nothing : Tottenham Hotspur", promet de ne pas décevoir. José Mourinho semble y jouer le rôle de protagoniste.

Après avoir qualifié Dele Alli de "putain de feignant" dès son arrivée, on apprend que l'entraîneur se met au coréen afin de faciliter ses échanges avec le joueur Heung-Min Son.

"La communication est très importante quand je suis avec le groupe. Il est respectueux de la culture du club de parler la langue des personnes qui y travaillent" a-t-il précisé.

Puis il a ajouté: "J'essaie de parler aux joueurs dans leur propre langue, donc j'apprends le coréen"

Le technicien qui parle déjà portugais, anglais, français, italien et espagnol serait donc à la quête d'une nouvelle langue.