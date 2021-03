Mourinho compare Kane à Benzema

José Mourinho montre une fois de plus son admiration pour Harry Kane. Cette fois-ci, il a loué les qualités de son attaquant après son doublé en Europa League contre le Dinamo Zagreb. Le Portugais n'a pas bronché et a comparé Harry Kane à Karim Benzema : "Ils ont transformé leur jeu et en fin de carrière, au lieu d'être des purs '9', ils se reconvertissent en neuf et demi, entre l'attaquant et le milieu de terrain".

L'entraineur portugais a coaché Karim entre 2010 et 2013 au Real Madrid, époque à laquelle il avait marqué 78 buts en 150 matchs. "Actuellement, regarder Harry Kane, c'est pareil que regarder Karim Benzema, qui a 33 ans", a-t-il reconnu à la fin du match.

Kane a fait un match très abouti le 11 mars dernier contre le Dinamo Zagreb : un doublé qui permettait à Tottenham de gagner le match 2-0. Kane a reçu un coup à 6 minutes du terme du match et a du sortir. Mais L'entraineur des 'Spurs' a déclaré que ce n'était "rien d'important et qu'il pourrait jouer contre Arsenal ce week-end".

Actuellement, le buteur des 'Spurs' en est à 26 buts toutes compétitions confondues. Depuis le week-end dernier, Kane est plus décisif (réalisations et passes décisives additionnées) que Bruno Fernandes.