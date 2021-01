Mourinho dÃ©Ã§u de ReguilÃ³n

À un moment critique à Londres en raison de l'augmentation des cas de coronavirus, et après que les stades ont été à nouveau vidés, plusieurs joueurs de Tottenham ont été surpris lors d'une fête du Nouvel An avec plus d'une dizaine de personnes et sans aucune mesure.

Sergio Reguilón, Giovani Lo Celso et Erik Lamela sont les concernés. Ils étaient dans une maison avec leur famille et leurs amis, ainsi qu'avec le joueur de West Ham Manu Lanzini, ne portaient pas de masque et ne gardaient aucune sorte de séparation.

José Mourinho a été interrogé sur cela après Tottenham-Leeds et n'a pas caché sa colère. Surtout avec Reguilón, avec qui il a de bonnes relations et à qui il a fait un cadeau pour ces jours en pensant qu'il serait seul à Londres.

"Je lui ai offert un cadeau incroyable, un délicieux cochon de lait portugais. Je lui ai donné parce qu'il m'a dit qu'il serait seul à Noël, mais comme vous avez pu le constater, il ne l'était pas. En tant que club, nous sommes déçus", a déclaré l'entraîneur portugais.

"Nous essayons d'éduquer nos joueurs, c'était donc une mauvaise surprise pour nous. Je préfère dire que je suis déçu que fâché", a ajouté un José Mourinho agacé.