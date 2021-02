Mourinho : "Dele Alli doit prendre un nouveau dÃ©part"

José Mourinho était en conférence de presse en marge du choc entre Tottenham et Chelsea, jeudi, lors de la 22e journée de Premier League.

Interrogé sur le non-départ de Dele Alli, courtisé par le PSG, pendant ce mercato hivernal, le Special One a confié avoir eu une conversation avec l'Anglais.

"Nous avons eu une conversation. Bien sûr, une conversation ne met pas un joueur en très bonne forme, mais j'espère qu'il a la motivation nécessaire pour revenir dans l'équipe. Nous sommes en Europa League, en Premier League et en FA Cup, mais je ne pense pas qu'il reviendra pour cela. Je pense que lorsqu'il sera physiquement prêt, il sera dans un bon état d'esprit. Mais il doit d'abord se remettre de sa blessure et reprendre l'entraînement et prendre un nouveau départ, car ces dernières semaines, il n'a même pas pu s'entraîner", a-t-il expliqué.