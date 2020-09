Mourinho en pince pour Jesse Lingard

À Tottenham, le mercato ne fait que commencer. Après l'arrivée de Gareth Bale et Sergio Reguilon, José Mourinho souhaite continuer sur cette lancée et veut piocher dans son ancien club.

The Special One souhaite en effet, l'attaquant anglais, Jesse Lingard. Auteur d'une saison catastrophique sur le plan individuel avec un seul but au compteur, l'international anglais n'est pas contre porter les couleurs des Spurs.

L'entraîneur portugais aurait demandé au président de Tottenham de trouver un moyen de faire venir le joueur à Londres. Les négociations se poursuivent.