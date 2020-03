Mourinho envie le banc de Leipzig

Mardi dernier on a pu assister aux matches aller des 8es s de finale de la Ligue des Champions entre RB Leipzig et Tottenham, finaliste l'an dernier. Et sans surprise, l'équipe allemande a éliminé un Tottenham sans âme, comme à son habitude cette saison.

L'équipe de Mourinho ne remporte pas un match depuis le 16 février, une première dans la carrière d'entraîneur du Portugais.

Pour expliquer cette défaite face à l'écurie de Red Bull, Mourinho a déploré les nombreuses absences au sein de son effectif mais aussi la qualité de l'écurie adverse.

"Tous les joueurs qui se trouvaient sur le banc de Leipzig sur ce match auraient été titulaires en ce moment dans mon équipe. Donc à partir de là, c'est forcément difficile et Leipzig a mérité de se qualifier pour les quarts. Tous les équipes du monde ne peuvent pas lutter sans 5 ou 6 de leurs meilleurs joueurs. C'est aussi simple que ça", a expliqué Mou devant les médias.

En effet, les Spurs ont des nombreux joueurs importants à l'infirmerie cette saison, le 'Special One' ne peut pas compter sur Ben Davies, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Harry Kane et Heung-min Son, tous blessés.