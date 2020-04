"Mourinho est l'un des meilleurs entraÃ®neurs, que cela nous plaise ou non"

José Mourinho a quitté Porto et d'autres ont tenté de le remplacer avec plus ou moins de succès. André Villas-Boas, qui fut aussi son assistant pendant un certain temps, a remplacé le Spécial One à Porto, et les choses se sont bien passées pour celui qui est désormais sur le banc de l'OM.

À l'occasion du sommet international du football de Bilbao, il a parlé de son compatriote.

"José est un grand entraîneur, que cela nous plaise ou non. Même si son style ne nous plaît pas, faut l'admettre. Il apporte un succès immédiat à ses équipes. Il en a été ainsi dans tous les clubs où il est allé. Le nombre de trophées qu'il a remportés au cours de sa carrière en est la preuve.", des propos relayés par 'DAZN'.

Villas-Boas, qui, curieusement, a aussi entraîné Tottenham et Chelsea, pense qu'il finira par triompher avec les Spurs.

"Où qu'il aille, il gagnera à nouveau. Il est explosif, mais il génère toujours des résultats. Il est allé à Manchester United et a remporté trois titres. Il est toujours l'un des meilleurs", a conclu l'entraîneur de l'OM.