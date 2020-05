Materazzi : "Mourinho est un fils de pu**"

Lors d'un direct sur Instagram, Marco Materazzi a évoqué plusieurs thèmes en présence d'un ancien joueur italien, Christian Vieri.

"Mourinho était un phénomène. Lors de son premier entraînement, il est arrivé à Pinetina, personne ne parlait, on pouvait même entendre une mouche voler et il a dit : 'Oh, vous pouvez aussi rigoler avec moi eh'. À partir de ce moment-là, l'ambiance s'est détendue."

"Depuis l'extérieur il parait froid, mais avec nous, c'était un frère, un père et un fils de pu**te hallucinant. Il nous a raconté beaucoup de choses", a-t-il ajouté.

"Mais il a créé cette empathie que personne n’a osé dire ou penser différemment de ce qu’il a fait. Il a dit une fois à Adriano qu’il ne le laisserait plus jouer car Ibra et l'avait attaqué dimanche soir, trois jours plus tard. Et il a joué un jeu incroyable parce qu’il connaissait les cordes qu’il devait toucher. Il était comme ça", a-t-il conclu.