"Mourinho était une star, comme Cristiano"

Arbeloa est devenu un joueur important du Real Madrid sous les ordres du Special One. Plus habitué aux tâches défensives qu'à l'attaque, il y a eu un match qui est resté dans la tête de l'ancien joueur après un commentaire de l'entraîneur.

"C’était contre Séville, en première mi-temps. je jouais sur le côté opposé à son banc et quand tu es éloigné de l’entraîneur tu joues souvent avec plus de relâchement. Je suis monté 6 ou 7 sept fois et à la mi-temps il a dit : 'Aujourd’hui Nous avons Cafú dans l’équipe, il va où Cafú en montant autant de fois ?', Ses paroles m’étaient destinées, visiblement ce n’était pas exactement ce qu’il voulait de moi", a-t-il déclaré.

Ce n'est pas tout ce qu'il a dit à propos de l'entraîneur portugais : "Mais je suis un grand fan de José. Je le considère comme un ami. C’était un entraîneur avec qui j’ai appris, j’ai pris du plaisir et travaillé comme un animal. C’est aussi quelqu’un avec qui tu n’arrêtes pas de rire parce qu’il a toujours mille anecdotes à raconter. C’est un gars sensationnel et de ceux qui en valent la peine, il m’a beaucoup marqué sur le plan professionnel et personnel."

" Il pouvait passer de vous demander de vous entraîner à mort à vous faire des farces et être comme un pote. C’était une star, comme Cristiano, et il est difficile de trouver quelqu’un d’aussi médiatique que les joueurs", visiblement l'ancien joueur de la Roja est très admirateur de Mou.

En ce qui concerne sa relation avec Iker, Arbeloa ne garde aucune rancune au gardien : "En ce moment, ma relation avec Iker est sensationnelle. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps, mais il va tout de suite redevenir mon voisin. il faut savoir laisser ces situations derrière vous et garder le meilleur. J’ai vécu de très bons moments à ses côtés qui sont bien au-dessus de ceux qui ont été moins bons."