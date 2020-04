Mourinho fait son mea culpa

Le début de la semaine a été agité pour Tottenham. L'équipe a dû faire face aux critiques des supporters en raison de la baisse de salaire des employés et, pour couronner le tout, José Mourinho a été surpris à s'entraîner avec plusieurs joueurs dans un parc.

Mourinho s'est excusé pour ce qu'il avait fait et a prétendu avoir appris la leçon : "J’accepte que mes actions n’étaient pas conformes au protocole gouvernemental et nous ne devons avoir des contacts qu’avec les membres de notre propre foyer. Il est essentiel que nous jouions tous notre rôle et que nous suivions les conseils du gouvernement afin de soutenir nos héros du NHS (le service national de santé en Angleterre, ndlr) et de sauver des vies", des propos relayés par le 'Daily Mirror'.