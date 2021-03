Mourinho félicite Kane avant le choc contre Arsenal

Après leur victoire 2-0 contre le Dinamo Zagreb à l'occasion du huitième de finale aller d'Europa League, les 'Spurs' ont déjà les yeux rivés sur le match de ce dimanche contre Arsenal en Premier League.

En vue du derby londonien, José Mourinho a voulu revenir sur la performance d'Harry Kane.

"Il fait toujours un bon travail. Il est aussi important en attaque qu'en défense. Je ne peux pas être plus content de lui. Arsenal ? Je préférerais jouer dans un stade plein de 'Gunners', c'est bien plus d'émotions et d'adrénaline. C'est un match important, c'est vital pour nous de remonter au classement en championnat", a conclu le Portugais.