Mourinho ironise sur le prix The Best du meilleur entraîneur

Personne ne s'y attendait. Jürgen Klopp a remporté le prix du meilleur entraîneur de l'année remis par la FIFA devant Hansi Flick, pourtant auteur d'une grande saison avec le Bayern Munich.

Le Bayern Munich de Flick a remporté cinq trophées en une saison, et c'est à la grande surprise générale que l'entraîneur allemand n'a pas reçu le The Best dans sa catégorie.

Une chose qui a notamment surpris José Mourinho, qui s'est montré plus que sarcastisque en conférence de presse lorsqu'il a été questionné sur le sujet ce vendredi.

"Je crois que la seule manière pour ce pauvre Flick de gagner ce prix, c'est que le Bayern Munich trouve deux ou trois compétitions de plus à jouer et à gagner", a lâché Mourinho en conférence de presse avec le sourire aux lèvres.

"Ainsi, s'il gagne sept titres sur une saison, il gagnera le prix. Je crois qu'il n'a gagné que la Ligue des champions, la Bundesliga, la Coupe, la Supercoupe d'Allemagne, et la Supercoupe d'Europe. Seulement cinq, dont le plus important de tous", a ironisé Mourinho.