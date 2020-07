Mourinho juge "honteuse" la décision du TAS

Mourinho a rapidement réagi à la décision du TAS. Le Portugais, qui ne participera pas à la Ligue des champions la saison prochaine, ne comprend pas cette décision.

"C'est une décision honteuse, car si Manchester City n'est pas coupable, alors être puni avec quelques millions est une honte. Si vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas puni. En revanche, si vous êtes coupable, vous devriez être banni, c'est donc aussi une décision honteuse. En tout cas, la décision est un désastre", a expliqué le Portugais.

"Je crois vraiment que le fair-play financier est mort", a-t-il ajouté, estimant que "les nouveaux propriétaires de club auront le sentiment que ce cirque a ouvert la porte, alors allons-y et profitons-en."

C'est une décision qui risque de faire parler encore. Tebas, président de la Liga a aussi réagi, ainsi que Klopp, l'entraîneur de Liverpool, concurrent de City.

"Je ne souhaite rien de mal à personne mais je ne pense pas que ce soit un bon jour pour le football. Le fair-play financier est une bonne idée et il était là pour protéger les équipes et la compétition", a notamment affirmé Klopp.

