Mourinho : "Les statistiques de Son sont remarquables"

L'entraîneur de Tottenham était présent en conférence de presse d’avant-match où son équipe affronte Wolfsberger AC en seizième de finale aller de Ligue Europa.

Après un début de saison intéressant, les joueurs des Spurs connaissent actuellement un baisse de régime, dont Heung-Min Son. José Mourinho, lui, n'est pas surpris.

"Tout d’abord, ce n’est pas un avant-centre. Il (Heung-Min Son) marque autant qu’un avant-centre, mais c’est un ailier. Cela met encore plus en avant ses statistiques remarquables en termes de buts marqués, estime le Special One. Lors des deux derniers matches, il faisait partie de ceux qui ont couru plus de 28 kilomètres au total. C'était le cas lors des 120 minutes contre Everton puis des 90 minutes contre Manchester City. Le football n'est pas de l'athlétisme, c'est un sport particulièrement difficile. L'intensité, le changement de rythme, les efforts violents, les sprints... C'est incroyable ce que font Sonny et les autres. Pour moi, ce n'est donc pas une surprise qu'il accuse un peu le coup dernièrement."

Cette saison, l'international sud-coréen a inscrit 17 buts et délivré 12 passes décisives avec Tottenham toutes compétitions confondues.