"Mourinho me reproche de l'avoir fait virer de Chelsea"

L'ancien arbitre Mark Clattenburg a participé au podcast 'From the Horses Mouth' pour commenter et donner sa version de la carrière de José Mourinho et de sa relation avec l'entraîneur portugais.

Clattenburg, aujourd'hui à la retraite, déclare que Mourinho lui a reproché certains mauvais moments qu'il a passés sur les bancs, comme son renvoi de Chelsea.

"Il me reproche de l'avoir fait virer de Chelsea, mais je dirais que c'est à cause de tous les mauvais résultats qu'il a eus avant cela. Il a travaillé dur à Madrid, mais..." a-t-il dit.

L'ancien arbitre évoque également le passage du Special One chez les Red Devils et indique que l'entraîneur portugais a toujours été contre lui.

"Quand il est allé à Manchester United, il pensait la même chose. Il a toujours été contre moi. En général, pour les entraîneurs comme Sir Alex Ferguson, c'était que s'ils gagnaient, vous étiez le meilleur arbitre du monde, mais si ils perdaient, c'était le contraire", a conclu Clattenburg.