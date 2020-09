Mourinho n'a pas fini son mercato

José Mourinho n'est pas satisait de son effectif actuel. Malgré les arrivées de Reguilon et Bale, le Portugais aimerait de nouvelles recrues.

D'après Fabrizio Romano, il souhaiterait recruter le défenseur central de l'Inter Milan, Milan Skriniar, et Arkadiusz Milik, l'avant-centre de Naples.

Seulement, l'Inter veut 60 millions pour son défenseur, ce qui complique le transfert. Mais des négociations devraient avoir lieu dans les prochains jours entre les deux clubs, ce qui pourrait faire baisser le prix.

Arkadiusz Milik has been offered on last hours as new striker after deal collapsed with AS Roma - Spurs will decide soon [Belotti *out* of the list].

Talks on with Inter to sign Skriniar but Spurs will not bid for €60m. Rubén Dias [Benfica] is another option