Mourinho : "Personne ne peut douter de la qualité de Bale"

José Mourinho, l'entraineur de Tottenham, a loué les dernières prestations de Gareth Bale après la défaite de son équipe face à West Ham (2-1) et a assuré que personne ne pouvait mettre en doute la qualité du joueur gallois. "Il a la qualité", a affirmé le Portugais,

"Personne ne peut en douter. C'est une autre histoire de parler de sa capacité de jouer trois matchs en une semaine. Nous devons tirer le meilleur de Gareth. L'autre jour, on lui a donné 65 minutes, pas 90. Si on l'aligne en tant que titulaire, c'est trop pour lui et c'est risqué. Il faut qu'il ait confiance", a assuré Mourinho. "Il commence à avoir plus de rythme. Il a fait une bonne deuxième mi-temps.", a-t-il ajouté.

Bale a fait une passe décisive et a envoyé un ballon sur la barre transversale pendant ses 45 minutes de jeu à l'occasion de la défaite de son équipe contre West Ham. Ce revers oblige Tottenham à se contenter d'une 9e place en Premier League.

Après un bon match en Europa League et une bonne entrée contre West Ham, l'ancien joueur du Real Madrid prouve sa qualité et va donner envie à Mourinho de lui donner plus de temps de jeu.