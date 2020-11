Mourinho plaisante sur le but de Winks

Tottenham a remporté une large victoire en Europa League cette semaine et a profité du but incroyable de Winks d'environ 50 mètres.

Le joueur anglais a expliqué qu'il cherchait Gareth Bale, démarqué, mais que ça ne s'est pas passé comme il le voulait et ça a fini dans le but.

Suites à ces mots, Mourinho a voulu plaisanter et donner son avis.

"Il est trop honnête et je ne suis pas content de lui. Avec un but comme ça, il faut dire que c'était intentionnel, mais c'est un gars honnête. Si c'était moi, je dirais que j'ai fait exprès et je serais candidat au prix Puskás", a déclaré l'entraîneur.

Mou a apprécié la prestation de ses joueurs : "C'était un très bon match et nous avons commencé avec la bonne intensité parce que nous ne leur avons même pas laissé le temps de respirer."