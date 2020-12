Mourinho plaisante sur sa future retraite

Mourinho est heureux à Tottenham. Cela se voit chaque fois qu'il apparaît publiquement et également lorsqu'il s'exprime sur les réseaux sociaux. En conférence de presse d'avant match contre Crystal Palace, le Portugais a plaisanté.

"Peut-être que vous en avez marre de moi, ça fait 20 ans que vous me voyez. Peut-être que vous en avez assez de me voir parce que ça fait 20 ans que je suis là, depuis 2000 quand j'ai eu mon premier travail", a-t-il argumenté.

Mourinho, 57 ans, est toujours "très jeune" comparé à Roy Hdgson, 73 ans, qui exerce depuis bien plus longtemps.

"Un grand ami à moi a obtenu cette semaine un poste dans le championnat portugais à 74 ans" a-t-il expliqué en référence à Jesualdo Ferreira, qui vient de signer un contrat à Boavista.

"J'ai échangé avec lui et il m'a dit que tout allait très bien : sa famille, ses enfants. Ses enfants sont adultes bien entendu. Et lui il veut continuer de travailler, donc on verra ce qu'il va se passer." a-t-il conclu.