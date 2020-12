"Lloris est le meilleur gardien de Premier League"

Tottenham n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre Crystal Palace en Premier League ce dimanche, alors qu'Hugo Lloris a encaissé un but en fin de rencontre.

Le gardien de but français a mal repoussé une frappe d'Eberechi Eze sur coup franc, permettant à Jeffrey Schlupp d'envoyer le ballon dans les filets et d'égaliser après l'ouverture du score de Kane en première période.

Cependant, José Mourinho ne lui en veut pas. Dans des déclarations pour 'Sky Sports', l'entraîneur portugais a même encensé son capitaine, qu'il considère comme le meilleur gardien du championnat.

"Mon gardien est le meilleur de Premier League. Point barre. Donc je ne critiquerai jamais le meilleur gardien de Premier League", a lâché José Mourinho après la performance du champion du monde.

"Nous repartons avec un point de plus. Un point est un point, et nous savons à quel point il est difficile d'en prendre en Premier League. (...) J'ai passé une bonne partie de la mi-temps à expliquer ce qui pourrait se passer. Contre ces gars-là, il faut avoir le ballon pour contrôler le ballon. Si vous leur donnez la chance de mettre le ballon dans la surface, vous vous mettez vous-même entre la victoire et le match nul. Il n'y a aucune leçon à tirer, nous savions que le match pourrait se passer comme cela. À la mi-temps, on avait dit ce qui pourrait arriver", a expliqué Mourinho.