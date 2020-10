Mourinho prÃ©vient Southgate : Kane ne peut pas jouer tous les matchs

José Mourinho ne craint qu'une chose, que Kane se blesse en sélection. Déjà que tout n'est pas rose chez les Spurs, Le Portugais ne peut pas se permettre de perdre le fer de lance de son attaque, que l'on sait prompt aux blessures.

Pour cela, Mourinho a fait appel au bon sens de Gareth Southgate, pour que celui-ci le ménage.

"Quand on a ce genre de joueurs à disposition, on aimerait pouvoir les faire faire jouer à chaque match, mais ce n'est pas possible. je sais que Gareth veut le bien de ses joueurs, je ne vais pas le supplier de ne pas le faire jouer. Il mérite aussi mon respect et la liberté de faire ses propres choix."