L’ex capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto’o s'est confié à 'Sport Mediaset', il a évoqué l'incroyable saison qu'il a vécue à l'Inter Milan au cours de la saison 2009/2010.

Le triplé de l'équipe italienne fête ses 10 ans ce mois-ci, et pour cela, plusieurs acteurs importants de ce fait historique se sont confié à plusieurs médias italiens, dont José Mourinho avec 'La Gazetta dello Sport', le Special One a même révélé ce qu'il avait soufflé à l'oreille de Guardiola lors du Barça-Inter en Ligue des Champions. Samuel Eto'o, n'a pas échappé à la règle.

"Cette équipe était comme une deuxième maison, une famille. Nous étions tous unis des travailleurs de l’entrepôt aux cuisiniers", a-t-il déclaré .

Sur sa relation avec Mourinho, le Camerounais garde que des bons souvenis : "Mourinho restera toujours dans mon cœur, c’est un grand entraîneur et une personne formidable. Il voulait que je me permette d’exprimer toute ma valeur. J’ai vécu les aigus avec des gens incroyables. Tous mes coéquipiers, bien sûr, mais aussi Massimo Moratti, qui était comme un deuxième père pour moi."

"Mon rêve était de gagner la Coupe du monde avec le Cameroun et ce n’était pas possible. Cependant, l’Inter m’a permis d’atteindre un autre niveau et pour cela, je serai toujours reconnaissant à cette équipe", a-t-il conclu.