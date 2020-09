Mourinho revient sur le moment le plus triste de sa carrière

À la veille du match opposant Tottenham au FC Shkëndija en Macédoine pour le compte du 3e tour de qualification de la Ligue Europa, José Mourinho a été interrogé sur sa carrière.

"Si je devais choisir le pire moment, c'est l'élimination avec le Real Madrid. Nous étions la meilleure équipe d'Europe, sans aucun doute. Nous avons remporté la Liga en battant tous les records de points et de buts et nous aurions gagné cette finale, j'en suis sûr. Et le plus cruel pour moi est que nous avions Cristiano, Kaká, Sergio Ramos (...)", se souvient Mourinho à propos de la Ligue des champions 2011-2012.

Quant au meilleur moment de sa carrière, le Spécial One nous parle de son aventure avec le FC Porto : "J'ai vécu beaucoup de beaux moments, mais si je ne devais en choisir qu'un, ce serait la Ligue des champions avec Porto. Remporter ce titre avec une équipe portugaise a une saveur particulière et depuis, aucun club portugais ne l'a remporté."