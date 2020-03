Mourinho critique l'attitude de ses joueurs

Les Spurs sont tombés contre les Wolves sur un score de deux buts à trois sur la pelouse du Tottenham Stadium et Mourinho était loin d'être satisfait de ses joueurs.

Après la rencontre, l'entraîneur portugais a été interrogé par 'Sky Sports' et a confié que le résultat était injuste pour son équipe, bien qu'ils aient manqué de caractère.

"Personne ne voulait se contenter du nul, deux équipes aux styles différents. Nous savons ce qu’ils sont : incroyablement rapides et forts en contre-attaque. Nous sommes une équipe différente. Je crois que nous avons eu plus de possession, nous avons eu plus de contrôle sur le match qu’eux. Je pense que le résultat est totalement injuste pour nous", a-t-il commencé.

Mourinho a aussi reconnu que ses joueurs n'avaient pas eu le caractère suffisant : "Ils ont la bonne mentalité et nous avons été punis, pas seulement aujourd’hui, mais depuis un long moment. Nous n’avons pas cette agressivité. Je pense que nous sommes trop bons, je pense que nous sommes trop gentils. C’est la seule chose qui a fait la différence."